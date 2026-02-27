$!Localizan sin vida a activista de colectivo de búsqueda en Mazatlán

MAZATLÁN._ La integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas fue hallada sin vida este viernes al interior de una vivienda en la colonia Infonavit Jabalíes, en Mazatlán.
El hallazgo se registró en un domicilio ubicado sobre la avenida Santa Rosa.
Y el hecho ha ocurrido en medio de la gira que inició la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo.
Tras un reporte que alertó a las corporaciones de seguridad, elementos policiacos se trasladaron al sitio, donde localizaron el cuerpo de quien fue identificada como Rubí Patricia “N”, de 38 años de edad, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa A.C.
Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al inmueble para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios. Durante las diligencias, familiares de la víctima arribaron al lugar y confirmaron el deceso ante las autoridades.
A través de un comunicado, la Fiscalía de Sinaloa confirmó que la víctima tenía lesiones en distintas partes del cuerpo, aparentemente producidas por un objeto punzocortante. Asimismo, la institución señaló que, de acuerdo con información preliminar, existen indicios de que la mujer formaba parte de un colectivo de búsqueda en la entidad.
“De acuerdo con información preliminar, la víctima podría formar parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas”, informó la dependencia.
Personal de la Dirección de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación permanecen en el sitio realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del fallecimiento. El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades conforme a los protocolos de ley.