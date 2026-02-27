$!Localizan sin vida a activista de colectivo de búsqueda en Mazatlán

MAZATLÁN._ La integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas fue hallada sin vida este viernes al interior de una vivienda en la colonia Infonavit Jabalíes, en Mazatlán.

El hallazgo se registró en un domicilio ubicado sobre la avenida Santa Rosa.

Y el hecho ha ocurrido en medio de la gira que inició la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo.

Tras un reporte que alertó a las corporaciones de seguridad, elementos policiacos se trasladaron al sitio, donde localizaron el cuerpo de quien fue identificada como Rubí Patricia “N”, de 38 años de edad, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa A.C.