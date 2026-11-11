Localizan sin vida a adulto mayor dentro de su domicilio en Laureles Pinos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de 64 años de edad fue localizado sin vida y con huellas de violencia al interior de su domicilio en el Fraccionamiento Laureles Pinos, al oriente de Culiacán, durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre.

La víctima fue identificada como Francisco Javier, a quien sus familiares encontraron alrededor de las 1:30 horas. Tras el hallazgo, los allegados dieron aviso a las autoridades a través de una llamada al número de emergencias 911.

Elementos del Ejército Mexicano que patrullaban el sector atendieron el reporte y acudieron al inmueble ubicado sobre Azafranes, entre Aloe y Orquídeas. Al confirmar la privación de la vida del habitante, resguardaron el perímetro para evitar la alteración de la escena.

Posteriormente, personal de peritaje e investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para procesar el domicilio, realizar las recolecciones de campo correspondientes y dar fe del homicidio.

Una vez concluidos los trabajos en la zona, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios de ley para precisar las causas del fallecimiento.