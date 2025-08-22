$!Localizan sin vida a adulto mayor desaparecido en Culiacán desde hace 17 días

El hecho se reportó alrededor de las 16:15 horas por un camino de terracería que se encuentra en paralelo con el supermercado. Fue una llamada al número de emergencias 9-1-1 lo que alertó a las autoridades para dar fe del hecho.

El hallazgo se registró en la zona de aparcamiento de un centro comercial ubicado en el sector Tres Ríos de Culiacán, a la altura de la Central Camionera.

CULIACÁN._ Sin vida fue encontrado este viernes Daniel, un hombre de 82 años, originario de Navolato, que se reportaba como desaparecido desde hace 17 días.

Al lugar acudieron familiares para identificar al adulto mayo. Según ellos, Daniel había llegado a Culiacán el 5 de agosto luego de salir de viaje con su esposa a Sonora;.

Refirieron que ese mismo día el hombre se había dirigido hacia el baño de la Central Camionera, sin embargo, a partir de ahí se desconoció su paradero.

Sus familiares habían acudido ante la autoridad competente para emitir una ficha de búsqueda, siendo hasta ahora cuando lo localizaron sin vida, presuntamente por razones naturales, ya que no se observaron huellas de violencia en el cadáver.

Elementos de la Secretaría de Marina arribaron para delimitar una zona con la cinta amarilla de precaución y montaron un operativo de vigilancia mientras los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de realizar los trabajos de campo y el traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense.

Los Policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado se encargarán de realizar las diligencias para esclarecer lo ocurrido.