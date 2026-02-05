Localizan sin vida a ‘El Pavo’ en la zona serrana de Choix

CHOIX._ La tranquilidad de la zona serrana de Choix se vio interrumpida este jueves 5 de febrero con el hallazgo de una persona asesinada, cuyo cuerpo fue abandonado a la orilla del camino de terracería que conecta con la Presa Luis Donaldo Colosio con la comunidad de Agua Caliente de Baca.

El reporte, que ingresó a los números de emergencia C4 Norte durante la mañana, alertó a las corporaciones sobre la presencia de un hombre sin vida que se encontraba tirado bocarriba en la ruta hacia las aguas termales, una zona de tránsito habitual para pobladores de la Sindicatura Central.

Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron la presencia de la víctima, quien vestía pantalón y camisa de mezclilla azul, además de una sudadera negra con gorro. A simple vista, el cuerpo presentaba sangre en el rostro, indicativo de una muerte violenta.

En el lugar del hallazgo, se presentó una mujer, quien se identificó como esposa del fallecido y reconoció el cuerpo.

La víctima respondía al nombre de Paulo Israel “N”, de 32 años de edad, conocido entre los vecinos de la zona con el apodo de “El Pavo”, y quien tenía su domicilio en la misma sindicatura de Agua Caliente de Baca.

La escena del crimen fue resguardada por un operativo conjunto entre la Policía Municipal de Choix, la Policía Estatal Preventiva y elementos de la Guardia Nacional, quienes delimitaron el área con cinta amarilla en la espera del personal ministerial.

Fue hasta pasado el mediodía cuando arribaron peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Regional Zona Norte. Tras realizar las diligencias de campo y recolección de evidencia, los trabajos de investigación concluyeron alrededor de las 13:30 horas.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria de Los Mochis para la práctica de la necropsia de ley correspondiente, la cual determinará con exactitud las causas del deceso, mientras que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer si la víctima había sido privada de la libertad horas antes.