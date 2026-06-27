$!Localizan sin vida a hombre dentro de una llantera en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de 64 años fue localizado sin vida la tarde de este sábado 27 de junio al interior de una llantera ubicada en la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada por sus familiares como Santos, cuyo cuerpo fue encontrado dentro del establecimiento ubicado sobre la calle Gustavo, entre Mina Purísima y Mina de Topia.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 15:00 horas al número de emergencias 911. En un principio, personas que se encontraban en el lugar señalaron que el hombre aparentemente habría sufrido un percance.