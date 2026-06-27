$!Localizan sin vida a hombre dentro de una llantera en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de 64 años fue localizado sin vida la tarde de este sábado 27 de junio al interior de una llantera ubicada en la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.
La víctima fue identificada por sus familiares como Santos, cuyo cuerpo fue encontrado dentro del establecimiento ubicado sobre la calle Gustavo, entre Mina Purísima y Mina de Topia.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 15:00 horas al número de emergencias 911. En un principio, personas que se encontraban en el lugar señalaron que el hombre aparentemente habría sufrido un percance.
Sin embargo, al arribar elementos de seguridad y personal de investigación, se confirmó que la víctima presentaba al menos un impacto de bala en el cráneo, por lo que el caso fue tratado como un probable homicidio.
La zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del lugar y recabaron los indicios correspondientes.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley, incluida la necropsia, para establecer de manera oficial las causas del fallecimiento e integrar la carpeta de investigación.