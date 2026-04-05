Localizan sin vida a hombre desaparecido en río de Badiraguato

El hombre que había sido reportado como desaparecido tras sumergirse en un río en las inmediaciones de la presa Adolfo López Mateos, conocida como El Varejonal, fue localizado sin vida la mañana de este domingo 5 de abril.

Se trata de Ramón “N”, de aproximadamente 60 años de edad, quien había desaparecido un día antes cuando presuntamente intentó cruzar el río a la altura del panteón de la comunidad, perteneciente a Badiraguato.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo se registró poco antes de las 12:00 horas de este domingo, en las aguas del río Humaya, cerca de la zona donde fue visto por última vez.

En las labores de búsqueda y localización participaron elementos de Protección Civil de Badiraguato, así como cuerpos de bomberos y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según la información inicial, el hombre había sido reportado como desaparecido alrededor de las 12:50 horas del sábado, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron a realizar las diligencias correspondientes y al levantamiento del cuerpo, que será trasladado al anfiteatro para los estudios de ley.