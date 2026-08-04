Localizan sin vida a hombre en muelle del campo pesquero El Conchal en Eldorado

ELDORADO. _ Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este martes 4 de agosto en las aguas de un muelle del campo pesquero El Conchal, en el municipio de Eldorado, luego de que presuntamente cayera al lugar durante la noche.

La víctima fue identificada como Lorenzo “S”, de 51 años de edad y vecino de la misma comunidad.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo fue encontrado flotando en el agua durante las primeras horas del día. Autoridades indicaron que, de manera inicial, se presume que la causa del fallecimiento habría sido por ahogamiento; sin embargo, será la necropsia de ley la que determine oficialmente el motivo de la muerte.

Las primeras indagatorias señalan que el hombre presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente, situación que es considerada como una de las posibles causas que habrían provocado la caída al muelle.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de Eldorado acudieron al sitio, confirmaron el fallecimiento y acordonaron la zona para permitir las labores de investigación.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado y peritos realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se llevarán a cabo los estudios para establecer la causa oficial del deceso.