Localizan sin vida a hombre reportado como no localizado en el municipio de Elota

ELOTA. _ El cuerpo de un hombre que habría sido privado de la libertad la noche del martes fue localizado por sus familiares la mañana de este miércoles en un camino de terracería del municipio de Elota.

La víctima fue identificada como Luis Alfonso “N”, de 38 años de edad, vecino de la misma zona. El reporte del hallazgo fue recibido alrededor de las 10:40 horas y señalaba un tramo entre las comunidades de Potrerillos del Norote y Boscoso, donde se encontraba un hombre sin vida con aparentes heridas de arma de fuego.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, la víctima había sido privada de la libertad la noche anterior, cuando se encontraba afuera de una tienda. Ante la falta de noticias, sus familiares iniciaron la búsqueda por cuenta propia y terminaron localizando el cuerpo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para verificar el reporte y acordonaron el área hasta la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.