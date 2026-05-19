$!Localizan sin vida a interno dentro del penal de Aguaruto, en Culiacán

De acuerdo con el comunicado emitido este martes 19 de mayo, el hallazgo ocurrió dentro de las instalaciones del penal y, según las primeras versiones de testigos y los indicios localizados en la escena, se presume que la víctima se habría quitado la vida.

Una persona privada de la libertad fue localizada sin vida al interior de una celda del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La dependencia estatal señaló que tanto la posición en la que fue encontrado el cuerpo como otros elementos preliminares apuntan a esa posibilidad; sin embargo, será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar oficialmente la dinámica de los hechos.

Tras el hallazgo, autoridades penitenciarias dieron aviso al Ministerio Público y procedieron a preservar el área para permitir el ingreso de peritos y agentes de investigación.

Asimismo, personal de seguridad inició una revisión al interior del centro penitenciario con el objetivo de localizar posibles objetos peligrosos, prohibidos o cualquier otro indicio relacionado con el caso.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida.