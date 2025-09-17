Localizan sin vida a interno en el penal Goros II, en Ahome

AHOME._ Un hombre privado de la libertad fue encontrado sin vida dentro de su celda en el Centro Penitenciario Goros II, sumándose a una serie de fallecimientos en circunstancias similares que han ocurrido en los últimos tres meses en el reclusorio.

El hallazgo se registró la tarde de este miércoles 17 de septiembre en el módulo 18, área destinada principalmente a internos de nuevo ingreso. El cuerpo fue localizado por el listero del penal, quien al pasar lista advirtió la ausencia del recluso y, al revisar su celda, lo encontró con una cuerda alrededor del cuello, en condiciones similares a decesos previos.

Aunque de manera oficial la víctima no ha sido identificada, de manera extraoficial se informó que se trata de César Javier “N”, de 49 años, quien llevaba poco tiempo ingresado al penal.

Cabe recordar que apenas el 9 de septiembre otro interno fue hallado asesinado en circunstancias similares en este mismo centro penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que la dirección del penal notificó a la Fiscalía General del Estado, que inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del deceso.

Asimismo, se estableció contacto con los familiares del interno, a quienes se brindarán facilidades para los trámites legales y administrativos correspondientes.