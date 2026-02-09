Seguridad

Localizan sin vida a joven de 19 años en Juan José Ríos; presentaba huellas de violencia

El cuerpo de Ángel “V” fue hallado tendido sobre la vía pública, justo afuera de una vivienda ubicada por la calle Heriberto Valdez, con diversas lesiones por golpes y en el sitio se observaron manchas hemáticas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
09/02/2026 13:33
09/02/2026 13:33

JUAN JOSÉ RÍOS. _ Un joven de 19 años fue localizado sin vida y con evidentes huellas de violencia la mañana de este lunes, en las inmediaciones de la comunidad de Héroes Mexicanos, en el recién creado municipio de Juan José Ríos.

La víctima fue identificada como Ángel “V”. Su cuerpo se encontraba tendido sobre la vía pública, justo afuera de una vivienda ubicada por la calle Heriberto Valdez. De acuerdo con los primeros informes, la persona presentaba diversas lesiones por golpes y en el sitio se observaron manchas hemáticas.

El hallazgo fue reportado por civiles que transitaban por la zona, quienes alertaron al número de emergencias 911. Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, quienes tras revisar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Siguiendo los protocolos de ley, los agentes preventivos delimitaron el área para preservar la escena. Posteriormente, se dio aviso al personal de investigación de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte, cuyos peritos se encargaron de realizar el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente por este homicidio.

#Violencia
#Juan José Ríos
#Sinaloa
#Homicidios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube