La víctima fue identificada como Julio “B”, quien tenía su residencia o lugar de origen en la comunidad de Campo Colorado, perteneciente al municipio de Morelos, Chihuahua. De acuerdo con los primeros reportes en el sitio, el fallecido presentaba un golpe en la cabeza.

EL FUERTE._ Personal de la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 28 años, originario del estado de Chihuahua, en un camino de terracería ubicado junto a las vías del ferrocarril, en las inmediaciones del Campo 35.

El suceso movilizó a las corporaciones de seguridad luego de que habitantes del sector alertaran a la línea de emergencias 911 sobre una persona tirada sobre un costado de las vías. Agentes de la Policía Municipal acudieron al punto señalado y, tras revisar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Al momento de ser localizado, el hombre vestía pantalón de mezclilla azul, playera verde, cachucha negra y huaraches de baqueta.

Peritos de la Dirección de Investigación Pericial de la Zona Norte, de la FGE de Sinaloa, se encargaron de procesar el lugar y recabar los indicios correspondientes.

Una vez concluidas las diligencias de campo, el cuerpo fue trasladado a una casa funeraria de la avenida Independencia, en el sector Grijalva de Los Mochis, donde se le realizará la necropsia de ley y permanecerá bajo resguardo en espera de ser reclamado por sus familiares.