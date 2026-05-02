$!Localizan sin vida a joven privado de la libertad en el sector Aeropuerto; su acompañante fue liberado

Uno de los dos jóvenes que fueron privados de la libertad la tarde del viernes 1 de mayo en el sector Aeropuerto fue localizado sin vida durante la madrugada de este sábado, mientras que su acompañante fue liberado horas después.

La víctima fue identificada como Ángel Leonel Ramos Zamudio, de 17 años de edad, quien fue encontrado asesinado en las inmediaciones del trébol del campo El Diez, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor presentaba heridas producidas por arma de fuego y se encontraba sujetado de las extremidades.

El hallazgo ocurrió aproximadamente un día después de que Ángel Leonel y Marco Antonio Arreola Carmona, de 20 años, fueran interceptados por sujetos armados en la zona de Bachigualato, cerca del fraccionamiento Santa Rocío.

Ambos jóvenes se dedicaban a la renta y traslado de mobiliario y al momento de los hechos viajaban en una camioneta Nissan de redilas color blanco para realizar la entrega de un brincolín, cuando fueron obligados a detenerse sobre la carretera Culiacán-Navolato.