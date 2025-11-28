$!Localizan sin vida a Luis Ángel tras dos días de búsqueda en canal de Culiacán

Después de dos días de una intensa búsqueda, fue localizado el cuerpo de Luis Ángel, el menor de 9 años que desapareció tras caer a un canal de riego el pasado 26 de noviembre. El niño cayó al canal Humaya, en la comunidad de El Alto del Coyote, perteneciente a la comisaría de El Limón de los Ramos, municipio de Culiacán. Desde ese momento, cuerpos de rescate iniciaron labores por tierra, agua y con apoyo aéreo, hasta que finalmente lograron ubicarlo este jueves.

De acuerdo con relatos de familiares, Luis Ángel jugaba a la pelota junto con su hermana y primos sobre una calle de terracería ubicada a la orilla del canal. En un descuido, el balón cayó al agua y el menor intentó recuperarlo apoyándose con una pierna, pero perdió el equilibrio y cayó accidentalmente a la obra hidráulica. Tras la caída, los otros niños pidieron ayuda; sin embargo, cuando los adultos llegaron al punto, el menor ya había sido arrastrado por la corriente y no lograron sacarlo debido a la fuerza del agua. Buzos del Grupo de Rescate Acuático de Bomberos Culiacán localizaron posteriormente el cuerpo del niño flotando en el canal.

Desde temprana hora de este viernes, durante la segunda jornada del operativo de búsqueda y rescate, equipos del H. Cuerpo de Bomberos de Culiacán y de Protección Civil municipal y estatal se trasladaron al dique Mariquita, donde se presume que el menor fue arrastrado por la corriente tras caer al agua. El personal avanzó hacia la zona poniente de la obra hidráulica para ampliar el rastreo.

Desde el miércoles, día en que ocurrió el percance, los trabajos se habían concentrado en el canal ubicado a un costado de la carretera México 15, punto donde se reportó inicialmente la caída del niño.

Fue alrededor de las 13:50 horas de este viernes cuando se notificó a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo del menor.