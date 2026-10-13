$!Localizan sin vida a menor de edad en el relleno sanitario de Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de edad fue localizado sin vida durante la mañana de este martes 13 de octubre en las instalaciones del relleno sanitario municipal, ubicado al norte de la ciudad. El reporte se recibió en el número de emergencias 911 alrededor de las 5:00 horas, luego de que trabajadores del sitio alertaran sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente a un costado de un camino de terracería, cerca de la calle Primera y las inmediaciones de la colonia Bicentenario.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y, tras realizar un recorrido por la zona, localizaron al joven tendido boca arriba a un costado de la vía que conduce hacia el área donde se depositan los residuos. Personal de Sanidad Militar confirmó que el cuerpo ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada en el lugar como Antonio “N”, de 17 años de edad. Presentaba heridas producidas por arma de fuego y vestía únicamente un pantalón azul. De manera preliminar se señaló que el joven tenía su domicilio en el sector Paseo Alameda; sin embargo, el dato no ha sido confirmado por las autoridades.