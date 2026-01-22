Seguridad
|
Hallazgo violento

Localizan sin vida a policía municipal César Eduardo frente al Congreso de Sinaloa

César Eduardo fue privado de su libertad el miércoles en El Salado; fue hallado con huellas de violencia y un mensaje amenazante a unos metros del recinto legislativo en Culiacán este jueves
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
22/01/2026 08:58
22/01/2026 08:58

El cuerpo sin vida de César Eduardo, agente de la Policía Municipal que había sido privado de su libertad la mañana del miércoles en la sindicatura de El Salado, fue abandonado este jueves frente a las instalaciones del Congreso del Estado de Sinaloa.

El hallazgo se reportó alrededor de las 08:00 horas en la calle lateral del recinto legislativo, en el sector de la colonia Recursos Hidráulicos, cerca del reloj gigante y la presa Derivadora. El elemento preventivo de 37 años presentaba huellas de violencia y se encontraba envuelto en plástico.

$!Localizan sin vida a policía municipal César Eduardo frente al Congreso de Sinaloa

Sobre el cuerpo, los responsables dejaron una cartulina con un mensaje de contenido amenazante dirigido a la víctima.

Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano y personal de la Policía Municipal para asegurar el perímetro, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para la investigación del homicidio.

$!Localizan sin vida a policía municipal César Eduardo frente al Congreso de Sinaloa

Con este hecho, suman dos elementos de las fuerzas de seguridad que son abandonados sin vida en el recinto legislativo. El 16 de enero de 2025, Luis Alberto “N”, agente de investigación de la Fiscalía General del Estado, fue abandonado sin vida y con evidentes huellas de violencia.

#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
#Homicidios
#Privaciones de la Libertad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube