$!Localizan sin vida a policía municipal César Eduardo frente al Congreso de Sinaloa

El cuerpo sin vida de César Eduardo, agente de la Policía Municipal que había sido privado de su libertad la mañana del miércoles en la sindicatura de El Salado, fue abandonado este jueves frente a las instalaciones del Congreso del Estado de Sinaloa.
El hallazgo se reportó alrededor de las 08:00 horas en la calle lateral del recinto legislativo, en el sector de la colonia Recursos Hidráulicos, cerca del reloj gigante y la presa Derivadora. El elemento preventivo de 37 años presentaba huellas de violencia y se encontraba envuelto en plástico.
Sobre el cuerpo, los responsables dejaron una cartulina con un mensaje de contenido amenazante dirigido a la víctima.
Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano y personal de la Policía Municipal para asegurar el perímetro, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para la investigación del homicidio.
Con este hecho, suman dos elementos de las fuerzas de seguridad que son abandonados sin vida en el recinto legislativo. El 16 de enero de 2025, Luis Alberto “N”, agente de investigación de la Fiscalía General del Estado, fue abandonado sin vida y con evidentes huellas de violencia.