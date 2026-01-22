$!Localizan sin vida a policía municipal César Eduardo frente al Congreso de Sinaloa

El cuerpo sin vida de César Eduardo, agente de la Policía Municipal que había sido privado de su libertad la mañana del miércoles en la sindicatura de El Salado, fue abandonado este jueves frente a las instalaciones del Congreso del Estado de Sinaloa.

El hallazgo se reportó alrededor de las 08:00 horas en la calle lateral del recinto legislativo, en el sector de la colonia Recursos Hidráulicos, cerca del reloj gigante y la presa Derivadora. El elemento preventivo de 37 años presentaba huellas de violencia y se encontraba envuelto en plástico.