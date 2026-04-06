Localizan sin vida a Sandra Luz tras diez meses de desaparición en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa oficializó este lunes la localización sin vida de Sandra Luz Parra, quien se encontraba desaparecida desde el 6 de junio de 2025.

El hallazgo ocurre tras diez meses de que se activara el Protocolo Alba en la capital sinaloense, luego de que fuera privada de su libertad y se perdiera rastro de su paradero.

El ente ministerial actualizó la ficha de búsqueda con el sello de localización, confirmando el deceso de la víctima.

El registro oficial indica que Parra fue vista por última vez en Culiacán hace casi un año, fecha en que sus familiares interpusieron la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Durante los diez meses de ausencia, el caso se mantuvo bajo investigación sin reportes de avances significativos hasta este día.

Las autoridades no han proporcionado información técnica sobre el sitio del hallazgo ni el estado de las indagatorias para determinar la responsabilidad de los hechos, siguiendo la política de reserva de datos de la institución en carpetas de investigación vigentes.