$!Localizan sin vida a trabajador agrícola en una cuartería de Ahome

AHOME._ Con visibles golpes en la cabeza y las extremidades, un trabajador agrícola fue localizado sin vida la mañana de este domingo en el techo de una cuartería ubicada en la comunidad del Campo 35, perteneciente a Ahome.
De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el hallazgo se registró cuando compañeros de labor del jornalero lo encontraron tendido e inconsciente en la segunda planta del inmueble, por lo que dieron aviso inmediato a los números de emergencia a través del 911.
Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, delegación Los Mochis, quienes al brindar los primeros auxilios a la víctima solo pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales.
El occiso, fue identificado como Juan “N”, de 53 años.
Tras confirmarse su deceso, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome procedieron a establecer el perímetro de seguridad y acordonar el área para preservar la escena, a la espera de las autoridades competentes.
Posteriormente, personal de la Dirección de Investigación Pericial adscrito a la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para llevar a cabo el trabajo de campo, recabar los indicios correspondientes y abrir la carpeta de investigación que permita esclarecer las circunstancias del hecho.
Una vez concluidas las diligencias periciales, el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a una casa funeraria de guardia para practicarle la necropsia de ley, la cual determinará las causas exactas de la muerte.