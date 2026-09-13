$!Localizan sin vida a trabajador agrícola en una cuartería de Ahome

AHOME._ Con visibles golpes en la cabeza y las extremidades, un trabajador agrícola fue localizado sin vida la mañana de este domingo en el techo de una cuartería ubicada en la comunidad del Campo 35, perteneciente a Ahome.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el hallazgo se registró cuando compañeros de labor del jornalero lo encontraron tendido e inconsciente en la segunda planta del inmueble, por lo que dieron aviso inmediato a los números de emergencia a través del 911.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, delegación Los Mochis, quienes al brindar los primeros auxilios a la víctima solo pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales.

El occiso, fue identificado como Juan “N”, de 53 años.