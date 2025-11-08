Localizan sin vida a un hombre cerca de Tehueco, El Fuerte

EL FUERTE._ Un hombre fue localizado sin vida y con impacto de arma de fuego, la tarde de este sábado, en las inmediaciones de la comunidad de Tehueco, municipio de El Fuerte.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el aviso se recibió a las 16:40 horas y se alertó sobre la presencia de una persona fallecida por arma de fuego.

El hallazgo se realizó en la carretera que lleva a Tehueco, a 500 metros del entronque de la vialidad que comunica con la carretera San Blas-El Fuerte.

Hasta el lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal de El Fuerte, quienes acordonaron el área en espera de los peritos de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, quienes realizaron las diligencias de ley.

Hasta el momento, se desconocen los generales de la persona fallecida.

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas por los agentes en el lugar de los hechos, se podría tratar de un suicidio, aunque eso lo determinarán las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior, debido a que un arma de fuego se encontraba al costado del cuerpo.