$!Localizan sin vida a un hombre flotando en canal de riego en Lo de Sauceda, Navolato

El cadáver de un hombre fue encontrado flotando en las aguas de un canal de riego en la comunidad Lo de Sauceda, municipio de Navolato.
Pobladores de la zona reportaron a las autoridades la presencia del cuerpo alrededor de las 9:40 horas de este 13 de enero.
Policías municipales de Navolato acudieron junto con elementos de bomberos y aseguraron el cuerpo amarrándole una de las piernas para evitar que se desplazara con la corriente.
La víctima es un varón de aproximadamente 35 años, según su apariencia, de tez morena, complexión delgada y cabello negro y largo.
Al momento del hallazgo, el occiso vestía playera, pantalón y tenis, todo de color negro.
Posteriormente, arribaron al lugar agentes de la Fiscalía General del Estado, policías de investigación, el Servicio Médico Forense y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Después de unos minutos, bomberos apoyaron con el retiro del cadáver del canal Humaya para ponerlo bajo resguardo del Semefo, donde se realizará la necropsia de ley y la identificación legal.