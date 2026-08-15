Localizan sin vida a velador dentro de una obra en construcción en Ampliación Praderas, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un hombre de 48 años, originario de Chihuahua y quien se desempeñaba como velador, fue localizado sin vida la mañana de este sábado en el interior de una obra en construcción ubicada en la ciudad de Los Mochis.

El hallazgo se registró en la intersección de las calles Santos Degollado y Leona Vicario, pertenecientes al sector Ampliación Praderas de Villa.

Fueron los propios trabajadores de la construcción quienes, al llegar al lugar, se percataron de un fuerte olor que emanaba de la vivienda en obra negra.

Al acercarse a inspeccionar, encontraron a su compañero inconsciente y sin signos vitales, por lo que alertaron de inmediato a los números de emergencia.

En el lugar, la víctima fue identificada por sus conocidos como Blas “F”, oriundo del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quien llevaba ya varios meses residiendo y laborando en esta zona.

Como primeros respondientes, los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome arribaron al sitio y acordonaron el perímetro para preservar la escena, dando aviso al personal de guardia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Peritos e investigadores acudieron minutos después para llevar a cabo las diligencias correspondientes y la recolección de indicios que se integrarán a la carpeta de investigación.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el cadáver no presentaba signos evidentes de violencia, por lo que la causa exacta del deceso se determinará mediante la necropsia de ley.

Actualmente, el cuerpo permanece bajo resguardo en las instalaciones de una casa funeraria local, a la espera de que sus familiares acudan a identificarlo y reclamarlo legalmente.