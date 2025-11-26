Localizan sin vida al hombre buscado por feminicidio y agresión armada en Mocorito

Geovanni “P”, el hombre que era buscado por el feminicidio de su esposa y la agresión armada contra su hija en Pericos, Mocorito, fue localizado sin vida durante la tarde de este miércoles 26 de noviembre, a unos metros de la carretera Internacional México 15.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 14:30 horas, en un terreno cercano al crucero hacia Badiraguato. El cuerpo se encontraba entre la maleza, de acuerdo con el reporte oficial.

El ahora fallecido era señalado por las autoridades y familiares como el presunto responsable del asesinato de su esposa, Martha María, de 48 años, así como de herir gravemente a su hija Marina, de 26 años, quien permanece hospitalizada.

Los hechos se dieron en medio de una presunta riña familiar el pasado domingo 23 de noviembre, en Pericos, Mocorito.

Fueron los propios familiares quienes localizaron el cuerpo mientras participaban en la búsqueda paralela al operativo que mantenían autoridades policiacas en la zona. Tras el hallazgo, dieron aviso a las líneas de emergencia para la atención correspondiente.