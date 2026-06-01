Localizan sin vida en Topolobampo a buzo desaparecido en El Colorado

AHOME. _ La búsqueda de un pescador desaparecido durante el fin de semana concluyó de manera trágica este lunes 1 de junio de 2026, luego de que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaran su cuerpo flotando en aguas del puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome.

La víctima fue identificada como Juan Carlos “N”, vecino de la comunidad de Las Grullas Margen Derecho. De acuerdo con la información recabada, el hombre desapareció el pasado sábado en las inmediaciones del campo pesquero El Colorado.

Según los reportes, Juan Carlos se encontraba a bordo de una panga junto a otro pescador cuando decidió ingresar al mar para realizar labores de buceo. Sin embargo, ya no volvió a salir a la superficie.

Tras el reporte de su desaparición, compañeros del sector pesquero y corporaciones de auxilio desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, sin resultados positivos durante las primeras horas. Fue hasta este lunes cuando las corrientes marinas arrastraron el cuerpo hasta las cercanías de Topolobampo.

Elementos de la Marina avistaron el cuerpo y realizaron las maniobras para recuperarlo. Posteriormente, fue trasladado en una embarcación oficial hasta los muelles de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA).

Una vez en tierra, personal de la Vicefiscalía Regional Zona Norte acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar información relacionada con el hallazgo.

Finalmente, el agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria de guardia, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial las causas del fallecimiento, antes de ser entregado a sus familiares.