$!Localizan un cuerpo amarrado de las extremidades en el fraccionamiento Villas del Río, en Culiacán

Amarrado de las extremidades y con el rostro encintado fue hallado asesinado un hombre durante la tarde de este martes en el fraccionamiento Villas del Río, en el sector norponiente de Culiacán.
El hallazgo se registró alrededor de las 14:40 horas de este martes en un camino de terracería que se encuentra entre el bulevar Madre de Teresa y la calle Claveles.
La identidad de la víctima no ha sido revelada, sin embargo lo describen como un masculino de complexión delgada, el cual tenía puesto una playera negra con detalles en gris, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.
El occiso presentó huellas de tortura en su cuerpo, además de que tenia las manos y pies atadas con cinta adhesiva, misma con la cual fue cubierto de la cara.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva actuaron como primeros respondientes y se encargaron de acordonar la zona para preservar la escena. Más tarde arribó personal de la Dirección General de Investigación Pericial y policías de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
El cuerpo será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia que marca la ley.