$!Localizan un cuerpo amarrado de las extremidades en el fraccionamiento Villas del Río, en Culiacán

Amarrado de las extremidades y con el rostro encintado fue hallado asesinado un hombre durante la tarde de este martes en el fraccionamiento Villas del Río, en el sector norponiente de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 14:40 horas de este martes en un camino de terracería que se encuentra entre el bulevar Madre de Teresa y la calle Claveles.

La identidad de la víctima no ha sido revelada, sin embargo lo describen como un masculino de complexión delgada, el cual tenía puesto una playera negra con detalles en gris, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.