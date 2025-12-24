$!Localizan un cuerpo con signos de violencia en Santa Fe, en Culiacán

Un hombre fue encontrado sin vida y con signos de violencia en una zona de terracería del fraccionamiento Santa Fe, al norte de Culiacán.

El occiso es un varón adulto de tez morena, que vestía una playera blanca y pantalón de mezclilla al momento de ser encontrado.

Los primeros reportes indican que el hombre recientemente fue reportado como desaparecido, sin que las autoridades lo hayan confirmado.