Localizan un cuerpo con signos de violencia en Santa Fe, en Culiacán

El occiso es un varón adulto de tez morena, que vestía una playera blanca y pantalón de mezclilla al momento de ser encontrado
Noroeste/Redacción |
24/12/2025 19:51
Un hombre fue encontrado sin vida y con signos de violencia en una zona de terracería del fraccionamiento Santa Fe, al norte de Culiacán.

El occiso es un varón adulto de tez morena, que vestía una playera blanca y pantalón de mezclilla al momento de ser encontrado.

Los primeros reportes indican que el hombre recientemente fue reportado como desaparecido, sin que las autoridades lo hayan confirmado.

El hallazgo fue en una zona enmontada entre las calles Santa Ángela y la calle San Heliodoro, aproximadamente a las 18:30 horas.

Al lugar se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cadáver.

