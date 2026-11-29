CULIACÁN._ El cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición fue localizado este domingo en el interior del Canal San Lorenzo, en la entrada al Ejido El Huizache, al sur de Culiacán. La víctima permanece sin identificar; reportes en el lugar revelaron que vestía una playera gris, ropa interior tipo bóxer negro y unos tenis blancos.

El cadáver se quedó atorado en la compuerta del afluente, por lo que solicitaron intervención de personal de Bomberos Culiacán para las maniobras de rescate del cuerpo. Hasta el momento no se ha revelado si la persona tiene algún tipo de herida por arma de fuego o blanca.

Habitantes de la comunidad dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo cerca de las 10:30 horas de este 29 de noviembre. Elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal acudieron como primeros respondientes y acordonaron la zona una vez que confirmaron la presencia del fallecido.