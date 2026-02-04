$!Localizan un cuerpo envuelto en cobijas a un lado de un edificio de aceros, al sur de Culiacán

Un cuerpo envuelto en cobijas fue hallado la tarde de este miércoles en una brecha que se encuentra a un costado de un edificio de aceros, al sur de Culiacán.
Según reportes preliminares, la víctima fue hallada con signos de violencia e impactos de bala en su cuerpo, además de que estaba cubierto con unas cobijas.
El hecho se registró alrededor de las 16:45 horas de este miércoles, frente al carril de oriente a poniente del libramiento La Costerita. Un reporte a la línea de emergencias sobre una persona sin vida fue lo que provocó la movilización de elementos de seguridad.
Efectivos del Ejército Mexicano se movilizaron al punto para asegurar un área tras confirmar el hecho. Las características de la víctima no fueron dadas a conocer, pero refieren que se trata de un masculino.
Más tarde ingresaron los peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias y labores de campo correspondientes.
El cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia.