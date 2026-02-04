$!Localizan un cuerpo envuelto en cobijas a un lado de un edificio de aceros, al sur de Culiacán

Un cuerpo envuelto en cobijas fue hallado la tarde de este miércoles en una brecha que se encuentra a un costado de un edificio de aceros, al sur de Culiacán.

Según reportes preliminares, la víctima fue hallada con signos de violencia e impactos de bala en su cuerpo, además de que estaba cubierto con unas cobijas.

El hecho se registró alrededor de las 16:45 horas de este miércoles, frente al carril de oriente a poniente del libramiento La Costerita. Un reporte a la línea de emergencias sobre una persona sin vida fue lo que provocó la movilización de elementos de seguridad.