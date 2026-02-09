$!Localizan un cuerpo semienterrado en el Campo Aníbal, en Navolato

Un cuerpo de una persona sin vida fue hallado semienterrado en una zona agrícola del Campo Aníbal, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato.
El hecho se registró alrededor de las 19:00 horas de este lunes 9 de febrero, en una brecha que se encuentra a unos tres kilómetros al poniente de la carretera La 50.
Una llamada anónima al número de emergencias 911 provocó la movilización de las autoridades de seguridad, pues se refería que en la zona había sido localizado una mano humana asomándose sobre un camino de terracería que se encuentra entre el cultivo.
Al lugar arribaron un grupo de bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes con palas procedieron a excavar en el punto en donde se encontró la mano para rescatar el cuerpo completo.
Las autoridades lograron sacar el cadáver semienterrado, dejando que los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial sigueiran con las labores de campo y la documentación del hecho. Cabe señalar que la identidad de la víctima aún no ha sido revelada, así como sus características físicas.
Tras culminar con las diligencias, el cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia, a la espera de que sea identificado por familiares.