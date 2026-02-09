$!Localizan un cuerpo semienterrado en el Campo Aníbal, en Navolato

Un cuerpo de una persona sin vida fue hallado semienterrado en una zona agrícola del Campo Aníbal, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato.

El hecho se registró alrededor de las 19:00 horas de este lunes 9 de febrero, en una brecha que se encuentra a unos tres kilómetros al poniente de la carretera La 50.

Una llamada anónima al número de emergencias 911 provocó la movilización de las autoridades de seguridad, pues se refería que en la zona había sido localizado una mano humana asomándose sobre un camino de terracería que se encuentra entre el cultivo.