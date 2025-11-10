$!Localizan un hombre asesinado a balazos en zona enmontada de la colonia Bicentenario, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Con heridas de bala y signos de violencia en el cuello fue encontrado un hombre sin vida la noche de este lunes 10 de noviembre en una zona enmontada de la colonia Bicentenario, al norte de Culiacán.
El hallazgo se reportó poco después de las 18:00 horas, próximo al Basurón Municipal.
La víctima no fue identificada pero la describen como un masculino que llevaba puesta una playera negra, un short del mismo color y botas de trabajo blancas.
Se maneja de forma extraoficial que la víctima residía en dicho sector, pues vecinos lo identificaron con el apodo de “La Carlota”.
Reportan que tenía heridas en el cuerpo provocadas por disparos de arma de fuego, además de huellas de tortura en el cuello.
Elementos de la Guardia Nacional arribaron al punto y dieron fe del homicidio, por lo que se desplegaron por la zona y acordonaron un área con la cinta amarilla de precaución.
Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de llevar a cabo las labores de campo, mientras los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley, a la espera de que la familia lo identifique y reclame ante el Ministerio Público.