$!Localizan un hombre asesinado a balazos en zona enmontada de la colonia Bicentenario, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Con heridas de bala y signos de violencia en el cuello fue encontrado un hombre sin vida la noche de este lunes 10 de noviembre en una zona enmontada de la colonia Bicentenario, al norte de Culiacán.

El hallazgo se reportó poco después de las 18:00 horas, próximo al Basurón Municipal.

La víctima no fue identificada pero la describen como un masculino que llevaba puesta una playera negra, un short del mismo color y botas de trabajo blancas.