$!Localizan un hombre asesinado cerca de la caseta vieja de San Pedro, en Navolato

La identidad de la víctima no ha sido revelada pero refieren que se trata de un masculino de complexión regular, de aproximadamente 35 años.

El hecho se reportó alrededor de las 17:00 horas a un costado del libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, cerca del campo Balbuena y del ejido Buenos Aires.

Con huellas de tortura fue hallado un hombre sin vida la tarde de este jueves 27 de noviembre por un camino de terracería que se encuentra próximo a la caseta vieja de la sindicatura de San Pedro, en Navolato.

Traía puesto una camisa de cuadros naranja con blanco y un pantalón de mezclilla azul claro.

Elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros respondientes del hecho y se encargaron de acordonar la zona para resguardar la escena.

Los agentes encontraron a la víctima sin signos vitales con sangrado en la cabeza, con huellas de tortura en su cuerpo y encima de una colchoneta blanca.

Las autoridades no dieron a conocer si en el lugar se aseguraron casquillos percutidos, aunque se presume que la víctima fue acribillada por los responsables del homicidio.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de las labores de campo y los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado siguieron con las diligencias.

Al final se ordenó el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley, a la espera de que sea reconocido por sus familiares.