Localizan un hombre asesinado y con mensaje en el poblado Valdez Montoya, en Navolato

Asesinado a balazos, amarrado de las extremidades y con mensaje fue localizado el cuerpo de hombre durante la noche de este lunes en el poblado Valdez Montoya, en el municipio de Navolato.

El hecho se registró a las 19:00 horas a un costado de la carretera Navolato-Altata, en los límites con el poblado El Vergel.

La identidad de la víctima no ha sido revelada, pero refieren que se trata de un masculino de complexión delgada y tez morena clara, vestía un pantalón de mezclilla negro y una playera beige.

El hallazgo se reportó al número de emergencias 9-1-1, siendo elementos de la Policía Estatal Preventiva y Municipal los que se movilizaron para dar fe de los hechos y desplegar un operativo de seguridad.

Los uniformados delimitaron una zona con cinta amarilla de precaución para facilitar el trabajo de los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial. Los Policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias.

Al finalizar con los trabajos de campo, el cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia de ley.