$!Localizan un hombre asesinado y envuelto en cobijas en el poblado La Palmita y Anexos, en Culiacán

CULIACÁN._ Envuelto en cobijas fue localizado un hombre asesinado durante la tarde de este lunes 11 de agosto en el poblado La Palmita y Anexos, en la sindicatura de José María, ubicado al norte de Culiacán.

El hallazgo se reportó alrededor de las 16:45 horas, por un camino de terracería que se encuentra en paralelo con el canal de riego Humaya, en los límites sur de la comunidad.

La identidad de la víctima aún se desconoce debido a que el cadáver está cubierto por una cobija de color verde y azul, además de que estaba atado de las manos y encintado del cuello.