$!Localizan un hombre asesinado y envuelto en cobijas en el poblado La Palmita y Anexos, en Culiacán

CULIACÁN._ Envuelto en cobijas fue localizado un hombre asesinado durante la tarde de este lunes 11 de agosto en el poblado La Palmita y Anexos, en la sindicatura de José María, ubicado al norte de Culiacán.
El hallazgo se reportó alrededor de las 16:45 horas, por un camino de terracería que se encuentra en paralelo con el canal de riego Humaya, en los límites sur de la comunidad.
La identidad de la víctima aún se desconoce debido a que el cadáver está cubierto por una cobija de color verde y azul, además de que estaba atado de las manos y encintado del cuello.
Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades de seguridad para dar fe del homicidio, siendo elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los primeros respondientes y encargados de delimitar un perímetro con la cinta amarilla de precaución.
El personal federal se desplegó alrededor del área para montar un operativo de vigilancia, a la espera de que lleguen los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias.
El cuerpo será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley. Será ante el Ministerio Público donde familiares podrán acudir para identificarlo y reclamarlo con su debido proceso legal.