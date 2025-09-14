Seguridad
Localizan un hombre decapitado y con mensaje en un poblado de Culiacancito, en Culiacán

El hallazgo se registró alrededor de las 8:00 horas a un costado del canal de riego Antonio Rosales, en las inmediaciones de la comunidad Alto Culiacancito
14/09/2025 13:38
Decapitado y con mensaje fue hallado un hombre durante la mañana de este domingo 14 de septiembre a un costado de un canal de riego de la comunidad Alto Culiacancito, en la sindicatura de Culiacancito, al poniente de Culiacán.

El hallazgo se reportó alrededor de las 8:00 horas, por un camino de terracería que se encuentra en paralelo con la obra hidráulica que lleva por nombre Antonio Rosales, próximo a la comunidad de La Bebelama de San Pedro, en los límites con Navolato.

En el lugar se encontró el cuerpo de un hombre decapitado, cuyas extremidades estaban amarradas con cuerda y que encima se le dejó un pedazo de cartón con un mensaje grabado de contenido amenazante. La cabeza fue hallada dentro del canal, no muy lejos del resto del cadáver.

$!Localizan un hombre decapitado y con mensaje en un poblado de Culiacancito, en Culiacán

Familiares reconocieron al occiso como Oscar, de aproximadamente 40 años de edad y quien era vecino de la sindicatura en donde fue asesinado.

Al momento de su muerte Oscar vestía un pantalón de color claro, una camisa negra y tenis blancos con detalles en azul y rojo.

Luego de algunas horas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron al punto para dar fe del hallazgo y procedieron a delimitar una zona con la cinta amarilla de precaución, a la espera de que lleguen los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias y trabajos de campo correspondientes.

Al finalizar con las labores, los agentes de la Fiscalía ordenaron el traslado del cuerpo y de la cabeza hacia el anfiteatro para llevar a cabo el examen de necropsia que marca la ley.

