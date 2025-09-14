$!Localizan un hombre decapitado y con mensaje en un poblado de Culiacancito, en Culiacán

Decapitado y con mensaje fue hallado un hombre durante la mañana de este domingo 14 de septiembre a un costado de un canal de riego de la comunidad Alto Culiacancito, en la sindicatura de Culiacancito, al poniente de Culiacán.
El hallazgo se reportó alrededor de las 8:00 horas, por un camino de terracería que se encuentra en paralelo con la obra hidráulica que lleva por nombre Antonio Rosales, próximo a la comunidad de La Bebelama de San Pedro, en los límites con Navolato.
En el lugar se encontró el cuerpo de un hombre decapitado, cuyas extremidades estaban amarradas con cuerda y que encima se le dejó un pedazo de cartón con un mensaje grabado de contenido amenazante. La cabeza fue hallada dentro del canal, no muy lejos del resto del cadáver.
Familiares reconocieron al occiso como Oscar, de aproximadamente 40 años de edad y quien era vecino de la sindicatura en donde fue asesinado.
Al momento de su muerte Oscar vestía un pantalón de color claro, una camisa negra y tenis blancos con detalles en azul y rojo.
Luego de algunas horas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron al punto para dar fe del hallazgo y procedieron a delimitar una zona con la cinta amarilla de precaución, a la espera de que lleguen los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias y trabajos de campo correspondientes.
Al finalizar con las labores, los agentes de la Fiscalía ordenaron el traslado del cuerpo y de la cabeza hacia el anfiteatro para llevar a cabo el examen de necropsia que marca la ley.