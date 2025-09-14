$!Localizan un hombre decapitado y con mensaje en un poblado de Culiacancito, en Culiacán

Decapitado y con mensaje fue hallado un hombre durante la mañana de este domingo 14 de septiembre a un costado de un canal de riego de la comunidad Alto Culiacancito, en la sindicatura de Culiacancito, al poniente de Culiacán.

El hallazgo se reportó alrededor de las 8:00 horas, por un camino de terracería que se encuentra en paralelo con la obra hidráulica que lleva por nombre Antonio Rosales, próximo a la comunidad de La Bebelama de San Pedro, en los límites con Navolato.

En el lugar se encontró el cuerpo de un hombre decapitado, cuyas extremidades estaban amarradas con cuerda y que encima se le dejó un pedazo de cartón con un mensaje grabado de contenido amenazante. La cabeza fue hallada dentro del canal, no muy lejos del resto del cadáver.