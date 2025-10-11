$!Localizan un menor de edad asesinado y envuelto en cobijas frente a pizzería de la colonia Nakayama, en Culiacán

Asesinado y envuelto en cobijas fue localizado un menor de edad durante la mañana de este sábado 11 de octubre frente a una pizzería de la colonia Nakayama, en el sector Barrancos de Culiacán.
Familiares identificaron a la víctima como Yoshua “N”, de 17 años de edad.
El hallazgo se reportó poco antes de las 8:00 horas en el negocio de pizzas que se encuentra por la Calzada Las Torres, entre las calles Ernesto Damy y la avenida Fernando Cuen.
Refieren que un grupo de civiles a bordo de una unidad automotriz pasó por el lugar para arrojar el cuerpo y dejarle un mensaje antes de emprender la huida.
Una llamada al número de emergencias 9-1-1 provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo elementos del Ejército Mexicano los que acudieron para responder al hecho.
En el sitio encontraron el cuerpo totalmente envuelto en cobijas, solo descubierto de los pies, no obstante familiares alcanzaron a identificarlo con las características físicas que les aportaron las autoridades.
La zona fue acordonada con la cinta amarilla de precaución sin obstruir el paso de los vehículos por la Calzada Las Torres; mientras tanto los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de llevar a cabo las labores de campo.
Los agentes policiales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias del caso y ordenaron el traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.