$!Localizan un menor de edad asesinado y envuelto en cobijas frente a pizzería de la colonia Nakayama, en Culiacán

Asesinado y envuelto en cobijas fue localizado un menor de edad durante la mañana de este sábado 11 de octubre frente a una pizzería de la colonia Nakayama, en el sector Barrancos de Culiacán.

Familiares identificaron a la víctima como Yoshua “N”, de 17 años de edad.

El hallazgo se reportó poco antes de las 8:00 horas en el negocio de pizzas que se encuentra por la Calzada Las Torres, entre las calles Ernesto Damy y la avenida Fernando Cuen.

Refieren que un grupo de civiles a bordo de una unidad automotriz pasó por el lugar para arrojar el cuerpo y dejarle un mensaje antes de emprender la huida.

Una llamada al número de emergencias 9-1-1 provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo elementos del Ejército Mexicano los que acudieron para responder al hecho.