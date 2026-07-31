Localizan una cabeza humana bajo puente en Tecualilla, Escuinapa

ESCUINAPA._ Una cabeza humana, junto a un mensaje, fue encontrada este viernes bajo el puente que conecta la carretera libre México 15 y de cuota Mazatlán-Tepic, en Tecualilla.

Los hechos fueron reportados a las 19:18 horas en el kilómetro 164+400.

Al parecer la cabeza pertenece a un hombre y junto a ella fue encontrada una cartulina con un mensaje de contenido amenazante.

Al lugar acudieron elementos de las diversas corporaciones, así como personal de la Fiscalía General de Justicia para levantar los restos e iniciar las investigaciones correspondientes.