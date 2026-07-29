Localizan una osamenta humana en predio baldío del sector Acueducto, en Culiacán

La tarde-noche de este martes fue localizada una osamenta humana en un predio baldío a espaldas de una privada, en el sector Acueducto, al norte de Culiacán.

El hallazgo fue reportado por el colectivo de búsqueda "Dónde Están", quienes desplegaron una jornada de rastreo en la zona, y posteriormente dieron aviso a las autoridades.

Hasta el momento no ha sido posible definir mayores características sobre los restos encontrados, aunque de forma preliminar se dio a conocer que corresponden a una sola persona.

Agentes de la Fiscalía General del Estado y elementos de seguridad se apersonaron para establecer el perímetro de la escena, para luego desarrollar las diligencias correspondientes antes de trasladar los restos a instalaciones oficiales, para someterlos a muestras de ADN.