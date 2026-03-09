Localizan vehículo con armas largas y equipo táctico en la carretera Culiacán-Eldorado

Un vehículo robado, con armas largas y equipo táctico en su interior, fue asegurado por las autoridades luego de ser localizado en las inmediaciones de la carretera Culiacán-Eldorado, a la altura de la comunidad de El Quemadito, al sur de la capital sinaloense.

Según un comunicado, la unidad fue hallada en estado de abandono por elementos del Ejército Mexicano, mismos que se acercaron para revisar lo que había en su interior.

Durante la inspección, los elementos militares se percataron de que había dos armas largas, 13 cargadores, 383 cartuchos y además verificaron que el automóvil contaba con reporte de robo.

Asimismo, dentro se encontraron dos cigarros de presunta marihuana, dos bolsas transparentes con una sustancia granulada con características de metanfetamina, un casco de granada percutido, calibre 40 mm, y dos chalecos antibala con cuatro placas balísticas.

La unidad y todos los objetos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las diligencias correspondientes.

Las labores de seguridad fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.