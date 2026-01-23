$!Localizan vehículo de joven conductor desaparecido en Los Mochis; aún no hay pistas de su paradero

LOS MOCHIS._ Elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron la tarde de este viernes 23 de enero un vehículo que corresponde a la unidad conducida por Delan Alexis Bojórquez Apodaca, el joven chofer de plataforma digital reportado como desaparecido desde el pasado miércoles en Los Mochis. Aunque la unidad fue localizada intacta, hasta el momento se desconoce el paradero del joven de 28 años. La unidad fue ubicada en el cruce de las calles Aristeo González y José A. Burgueño, en el sector conocido como “Los Cocos” en la colonia Miguel Hidalgo, en las cercanías de la Plaza Sendero. Se trata de un Chevrolet Aveo, modelo 2024, color blanco, con placas de circulación de Sinaloa. Este es el mismo vehículo que la familia de Delan Alexis describió en la ficha de búsqueda difundida tras perder contacto con él la mañana del 21 de enero.

De acuerdo a la información proporcionada por parte de los vecinos del lugar, se pudo dar con la ubicación del vehículo, quienes señalaron que el automóvil llevaba tiempo estacionado en el mismo sitio, lo que generó sospechas. Incluso, algunos testimonios indican haber visto la unidad en la zona desde días previos al reporte oficial de desaparición, una versión que está siendo analizada por los investigadores. Tras reiteradas llamadas al 911 este viernes, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome arribaron al sitio y confirmaron que las características del vehículo coincidían con el boletín de búsqueda. La zona fue acordonada de inmediato para preservar posibles evidencias por parte del personal de la Dirección General de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación, quienes iniciaron el levantamiento de huellas dactilares y otros indicios tanto en el exterior como en el interior del vehículo, el cual se encontraba cerrado y sin signos visibles de violencia o choque.