$!Localizan vehículo robado abandonado en el sector El Valle, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un automóvil con reporte de robo fue localizado abandonado la mañana de este lunes 15 de septiembre en el sector El Valle, al sur de la ciudad. El hallazgo provocó una movilización policiaca en la zona.

La unidad, un Dodge Stratus blanco, fue ubicada con las puertas abiertas sobre la calle Primera, en el cruce con Calzada Aeropuerto, a la altura del fraccionamiento Las Flores.