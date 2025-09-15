$!Localizan vehículo robado abandonado en el sector El Valle, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un automóvil con reporte de robo fue localizado abandonado la mañana de este lunes 15 de septiembre en el sector El Valle, al sur de la ciudad. El hallazgo provocó una movilización policiaca en la zona.
La unidad, un Dodge Stratus blanco, fue ubicada con las puertas abiertas sobre la calle Primera, en el cruce con Calzada Aeropuerto, a la altura del fraccionamiento Las Flores.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, tras verificar los datos del vehículo en la Plataforma México, confirmaron que contaba con reporte de robo vigente, por lo que procedieron a su aseguramiento.
La zona fue acordonada con cinta de precaución. Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron trabajos de campo para levantar indicios. De manera preliminar, se presume que dentro del vehículo podría haber objetos relacionados con algún delito, como un arma de fuego o rastros de sangre, aunque las autoridades no confirmaron esta información.
Agentes investigadores también acudieron al sitio para continuar con las diligencias. El automóvil fue remolcado por una grúa y trasladado a una pensión oficial como parte de las investigaciones.