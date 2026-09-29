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Localizan vehículos abandonados con cargadores para AK-47 y cartuchos en Culiacán

Durante recorridos de vigilancia, agentes estatales localizaron dos unidades aparentemente abandonadas sobre vialidades la capital sinaloense; dentro encontraron cargadores y municiones
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
29/09/2026 10:20
29/09/2026 10:20

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron dos vehículos, dos cargadores para arma larga AK-47 y 60 cartuchos durante recorridos de prevención y vigilancia realizados en distintos puntos de Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el personal policial circulaba por el bulevar Fuerza Aérea Mexicana y la autopista Culiacán-Los Mochis cuando localizó dos vehículos aparentemente abandonados.

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Al aproximarse para realizar una inspección, los agentes observaron que en el interior de las unidades había municiones, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Los vehículos corresponden a un Nissan Sentra, color plata, y un Hyundai, color blanco; ambos sin reporte de robo.

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En el lugar también fueron asegurados dos cargadores para arma larga AK-47 y 60 cartuchos.

Los vehículos, cargadores y municiones quedaron a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes.

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