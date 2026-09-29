$!Localizan vehículos abandonados con cargadores para AK-47 y cartuchos en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron dos vehículos, dos cargadores para arma larga AK-47 y 60 cartuchos durante recorridos de prevención y vigilancia realizados en distintos puntos de Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el personal policial circulaba por el bulevar Fuerza Aérea Mexicana y la autopista Culiacán-Los Mochis cuando localizó dos vehículos aparentemente abandonados.