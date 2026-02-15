$!Localizan y aseguran dos vehículos con reporte de robo en diferentes puntos de Culiacán

Según informes, una primera acción se registró en la colonia 21 de Marzo, donde los agentes preventivos encontraron una unidad Nissan Sentra en aparente estado de abandono y con placas del estado de Durango.

En distintos operativos desplegados en la ciudad de Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con un Grupo Interinstitucional, localizaron y aseguraron dos unidades automotrices con reportes de robo.

Las características de la unidad coincidían con las de uno reportado al 911 horas antes, por lo que se acercaron a verificar. Al revisar su estatus, este arrojó que contaba con reporte de robo.

Una segunda acción se registró en la colonia Miguel Alemán, donde los policías ubicaron una camioneta Jeep Cherokee gris sin placas de circulación. Los agentes solicitaron información de la unidad a Plataforma México, arrojando que contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

Ambas unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes.