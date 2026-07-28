Localizan y aseguran vehículo robado en el ejido La Sinaloa, en Navolato

NAVOLATO. _ Un automóvil con reporte de robo fue recuperado por fuerzas de seguridad durante un operativo de vigilancia en el ejido La Sinaloa, en el municipio de Navolato. La unidad, un Toyota Yaris blanco de modelo reciente, había sido reportada como robada minutos antes a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con la información oficial, durante recorridos de prevención y vigilancia, los agentes localizaron un automóvil Toyota Yaris blanco, de modelo reciente, cuyas características coincidían con las de una unidad reportada como robada momentos antes a través del número de emergencias 911.

Tras acercarse para inspeccionar el vehículo y verificar su estatus legal, las autoridades confirmaron vía radio que el automóvil contaba con reporte de robo vigente, por lo que procedieron a su aseguramiento.

La unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que realizará las investigaciones correspondientes y los trámites necesarios para su devolución a su propietario.

En la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) Navolato participan elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Municipal de Navolato, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.