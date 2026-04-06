Localizan y destruyen cinco sembradíos de amapola y marihuana en Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y destruyeron cinco sembradíos de sustancias ilícitas en las inmediaciones del poblado Tameapa, en el municipio de Badiraguato.

Tras realizar reconocimientos terrestres en la zona, el personal de seguridad ubicó cuatro terrenos con plantas de marihuana y uno más con amapola, los cuales sumaban una extensión superior a los 3 mil metros cuadrados.

De acuerdo con el reporte oficial, el área con mayor dimensión correspondía al cultivo de amapola, con una superficie de 2 mil 400 metros cuadrados y una densidad de 10 ejemplares por cada metro cuadrado.

Por su parte, los cuatro espacios restantes, destinados al cultivo de marihuana, presentaban dimensiones que oscilaban entre los 180 y 300 metros cuadrados cada uno.

Una vez realizado el hallazgo, los elementos operativos procedieron a la destrucción de la materia prima mediante su incineración, siguiendo los protocolos de actuación establecidos para estos casos.

Los hechos fueron notificados a la Fiscalía General de la República para que se integre la carpeta de investigación correspondiente y se realicen las diligencias legales necesarias.