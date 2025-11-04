$!Localizan y recuperan dos vehículos con reporte de robo en Culiacán

El primero de los automóviles es un Volkswagen Virtus color gris oscuro, el cual efectivos de la Policía Estatal encontraron en estado de abandono y corroboraron el estatus de robado.

Este martes, elementos de seguridad pública localizaron y recuperaron dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente, en Culiacán.

Mientras que en la colonia Guadalupe, oficiales detectaron una camioneta Jeep Laredo de color verde oscuro, sin placas de circulación y con los vidrios polarizados.

Al cotejar la serie de matrícula de la unidad, confirmaron que también contaba con reporte de robo vigente.

Ambos automotores fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de realizar las investigaciones pertinentes y los trámites para ser devueltos a los propietarios.