$!Localizan y rescatan a un joven de 19 años, con reporte de desaparecido, en Concordia

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que personal naval en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó la localización y traslado aéreo de una persona que contaba con reporte de desaparición, en inmediaciones del municipio de Concordia, Sinaloa.

MAZATLÁN._ Un joven de 19 años de edad, quien contaba con una ficha de búsqueda emitida el 20 de julio de 2026, fue localizado y rescatado en Concordia, por elementos de la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta acción se llevó a cabo en atención a una solicitud de apoyo recibida por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), mediante la cual se informó sobre una persona con reporte de desaparición , cuya posible ubicación se encontraba en las inmediaciones de citada comunidad.

En respuesta, personal naval se trasladó al lugar e inició un patrullaje de reconocimiento, logrando localizar a una persona de sexo masculino, de 19 años de edad, quien contaba con una ficha de búsqueda emitida el 20 de julio de 2026.

Posteriormente, con el apoyo de una aeronave de la Armada de México, la persona localizada fue trasladada a las instalaciones de la Cuarta Región Naval, donde personal de Sanidad Naval le brindó atención médica y realizó una valoración de su estado de salud.

Una vez concluida la atención médica, personal naval proporcionó seguridad y escolta durante su traslado terrestre a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas, Regional Sur, donde fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para llevar a cabo los trámites legales conducentes.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso con la ciudadanía de trabajar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, empleando los recursos disponibles para coadyuvar en la localización de personas reportadas como desaparecidas y salvaguardar la integridad de las familias mexicanas.