MAZATLÁN. _ El Gabinete de Seguridad federal confirmó que la detención de los seis hombres en la colonia Rinconada del Valle, en Mazatlán, fue resultado de labores de inteligencia militar y de la coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y señaló que pertenecen a una célula delictiva vinculada a “Los Chapitos”.

A través de su cuenta oficial de X, las autoridades federales informaron que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva.

“En Mazatlán, Sinaloa, como resultado de labores de inteligencia militar y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico y @sspsinaloa1, detuvieron a seis integrantes de una célula delictiva vinculada a ‘Los Chapitos’”, señala la publicación.