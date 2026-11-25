MAZATLÁN. _ El Gabinete de Seguridad federal confirmó que la detención de los seis hombres en la colonia Rinconada del Valle, en Mazatlán, fue resultado de labores de inteligencia militar y de la coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y señaló que pertenecen a una célula delictiva vinculada a “Los Chapitos”.
A través de su cuenta oficial de X, las autoridades federales informaron que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva.
“En Mazatlán, Sinaloa, como resultado de labores de inteligencia militar y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico y @sspsinaloa1, detuvieron a seis integrantes de una célula delictiva vinculada a ‘Los Chapitos’”, señala la publicación.
La detención se realizó en un inmueble de la colonia Rinconada del Valle, donde las fuerzas de seguridad aseguraron cuatro armas de fuego, nueve cargadores y 436 cartuchos, así como un vehículo con reporte de robo y una motocicleta.
La captura había sido reportada previamente tras un despliegue de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva en ese sector de Mazatlán.
El Gabinete de Seguridad agregó que, desde el inicio de la actual administración federal, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional han detenido a 59 mil 510 personas.
Asimismo, indicó que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas en Sinaloa para detener a presuntos generadores de violencia, debilitar las estructuras criminales y avanzar en la pacificación de la entidad.