“Lupe Tapia”, operador de “El Mayo” Zambada, se declara culpable de narcotráfico en EU

El operador logístico José Guadalupe Tapia Quintero, conocido como “Lupe Tapia”, se declaró culpable ante una corte federal en Arizona, Estados Unidos, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Tapia Quintero, considerado uno de los colaboradores más cercanos a Ismael ‘El Mayo’ Zambada dentro del Cártel de Sinaloa, formalizó su admisión de culpabilidad el pasado 17 de noviembre.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que “Lupe Tapia” lideró una red de trasiego de drogas vinculada directamente con la estructura criminal de Sinaloa. Las actividades de esta red se documentaron entre diciembre de 2006 y marzo de 2012.
Ante la autoridad estadounidense, el acusado reconoció que fungió como coordinador principal. Su función consistió en organizar el transporte y la distribución de toneladas de sustancias controladas, principalmente metanfetamina, para su importación desde México hacia Estados Unidos a nombre del Cártel de Sinaloa.
Tapia Quintero también se involucró en la ocultación de las ganancias obtenidas por la venta de metanfetamina y otras sustancias en el Distrito de Arizona. Supervisó la recaudación de estos recursos, que eran almacenados en casas de seguridad de la organización en Arizona y otros puntos del país. La mayor parte del dinero era luego transportada por mensajeros bajo su dirección de regreso a México, donde él y otros miembros del Cártel de Sinaloa lo recibían.
La declaración de culpabilidad lo expone a severas penas. El cargo de conspiración para distribuir metanfetamina con la intención de importarla a Estados Unidos podría acarrearle hasta cadena perpetua, una multa de 10 millones de dólares, o ambas. Por la conspiración para cometer encubrimiento y lavado de dinero, la condena máxima es de 20 años de prisión y una multa que puede alcanzar los 500 mil dólares o el doble del monto blanqueado.
“Lupe Tapia” fue detenido el 9 de febrero de 2023 durante un amplio operativo federal en la sindicatura de Tacuichamona, en Culiacán, y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en febrero de este año.