“Lupe Tapia”, operador de “El Mayo” Zambada, se declara culpable de narcotráfico en EU

El operador logístico José Guadalupe Tapia Quintero, conocido como “Lupe Tapia”, se declaró culpable ante una corte federal en Arizona, Estados Unidos, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Tapia Quintero, considerado uno de los colaboradores más cercanos a Ismael ‘El Mayo’ Zambada dentro del Cártel de Sinaloa, formalizó su admisión de culpabilidad el pasado 17 de noviembre.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que “Lupe Tapia” lideró una red de trasiego de drogas vinculada directamente con la estructura criminal de Sinaloa. Las actividades de esta red se documentaron entre diciembre de 2006 y marzo de 2012.

Ante la autoridad estadounidense, el acusado reconoció que fungió como coordinador principal. Su función consistió en organizar el transporte y la distribución de toneladas de sustancias controladas, principalmente metanfetamina, para su importación desde México hacia Estados Unidos a nombre del Cártel de Sinaloa.