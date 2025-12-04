$!Madre e hija resultan heridas tras atentado en domicilio de Bellavista, en Culiacán

CULIACÁN._ Una madre y su hija menor de edad resultaron heridas por quemaduras la noche de este jueves 4 de diciembre tras un atentado en un domicilio de la comisaría de Bellavista, al poniente de Culiacán.
El hecho se registró a la 21:30 horas en una vivienda que se ubica en la calle Número 6, entre la calle Número 1 y la carretera que dirige hacia la sindicatura de Culiacancito.
Según reportes, civiles armados arribaron al inmueble para atacarlo a balazos y prenderle fuego, aunque en el lugar se encontraba una mujer adulta junto con su hija, ambas resultando heridas por quemaduras.
Una llamada anónima al número de emergencias 911 provocó la movilización de elementos de seguridad y de emergencia para atender el caso.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a las mujeres y las subieron a una ambulancia para trasladarlas hacia un hospital. Por su parte, elementos de la Policía Estatal Preventiva se encargaron de asegurar la zona y acordonaron la calle con cinta amarilla de precaución.
Más tarde llegaron policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, mientras peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de las labores de campo.
Según versiones del hecho, el incendio fue de poca magnitud y fue apagado por los policías, por lo cual no dejó grandes afectaciones en el lugar.