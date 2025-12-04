$!Madre e hija resultan heridas tras atentado en domicilio de Bellavista, en Culiacán

CULIACÁN._ Una madre y su hija menor de edad resultaron heridas por quemaduras la noche de este jueves 4 de diciembre tras un atentado en un domicilio de la comisaría de Bellavista, al poniente de Culiacán.

El hecho se registró a la 21:30 horas en una vivienda que se ubica en la calle Número 6, entre la calle Número 1 y la carretera que dirige hacia la sindicatura de Culiacancito.

Según reportes, civiles armados arribaron al inmueble para atacarlo a balazos y prenderle fuego, aunque en el lugar se encontraba una mujer adulta junto con su hija, ambas resultando heridas por quemaduras.