Madre e hijo de 3 años desaparecen cuando iban camino a la escuela, en Culiacán

Una madre y su hijo de 3 años de edad se encuentran desaparecidos por más de cinco días luego de que fueron vistos por última vez el pasado 30 de septiembre cuando se dirigían en camino hacia una escuela en Culiacán.

Se trata de Rocío Guadalupe Salomón Medina, de 39 años, y su hijo José Manuel Aguilar Salomón. Ambos habían salido de su domicilio que se ubica en la colonia Adolfo López Mateos cuando se perdió todo rastro sobre su destino.

Ante ello, el padre acudió ante las oficinas de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia formal sobre la desaparición de su esposa e hijo, pues la situación ya despertó preocupación entre los familiares debido a que no han obtenido ningún tipo de información sobre su posible ubicación.

Se solicita el apoyo de la ciudadanía para encontrar su paradero, pues se presume que las integridades de los desaparecidos pueden estar en riesgo al ser probables víctimas de un hecho delictivo.

La madre, Rocío Guadalupe, es de complexión regular y mide 1.53 metros de altura, de nacionalidad mexicana, con cabello corto y color castaño oscuro, de tez clara, ojos medianos café, cejas delgadas, boca mediana, labios delgados y nariz mediana.

El menor José Manuel mide un metro de altura, nacionalidad mexicana, complexión delgada y tez clara, cabello lacio corto y de color castaño oscuro, ojos chicos café, labios delgados, boca y nariz chica.

Refieren que antes de su desaparición vestía un uniforme de preescolar, de playera color blanco, pantalón azul marino y tenis blancos. Como seña particular cuenta con una cicatriz en la parte derecha del ojo.

En caso de cualquier tipo de información sobre los desaparecidos puede contactarse al número de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, al 800-890-90-92 o al (667) 715-55-88.