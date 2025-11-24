$!Madre e hijo son atacados a balazos en Laguna de San Pedro, en Navolato

Una madre y su hijo resultaron heridos al ser atacados a balazos cuando viajaban en una camioneta por la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de la comunidad de Laguna de San Pedro, en Navolato. Las víctimas fueron identificadas como Susana, de 42 años de edad; y Carlos Eliel, de 24. El hecho se registró durante la tarde-noche de este lunes 24 de noviembre frente a un expendio cervecero ubicado en el entronque de la carretera con el camino que dirige a la comunidad en mención.

Según informes, las víctimas se encontraban circulando en una unidad Ford Ranger blanca cuando civiles armados a bordo de unidades automotrices procedieron a perseguirlos y dispararles en repetidas ocasiones. Tanto Susana como Carlos Eliel fueron alcanzados por algunas de las balas, por lo que quedaron heridos dentro de la camioneta. Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 sobre un vehículo baleado con dos personas heridas fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo elementos de la Policía Municipal quienes acudieron a atender el hecho. Los uniformados revisaron a las víctimas y se percataron que aún contaban con signos vitales, por lo que solicitaron la intervención del equipo de rescate. Paramédicos de un grupo de emergencias llegaron para estabilizar a la madre y su hijo y los trasladaron a un hospital.